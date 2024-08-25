Дугин призвал объявить массовую мобилизацию и дойти до Киева, риски и необходимость Ольга ВайленкоВ последние месяцы Россия снова оказалась на пороге крупномасштабных военных действий, и дискуссии о возможности массовой мобилизации усиливаются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии