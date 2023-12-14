У двух наркоторговцев изъята квартира

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщает об аресте квартиры в Кишиневе по делу двух наркоторговцев, приговоренных в ноябре 2022 года к 12 и 5 годам лишения свободы.
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