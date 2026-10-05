Минздрав зафиксировал 6 млн русских с сахарным диабетом

В России более 6 миллионов русских страдают диабетом, сообщает "НМИЦ эндокринологии". Из них 348 тысяч с диабетом 1-го типа и 5,7 миллионов с диабетом 2-го типа, часто вызванным лишним весом.
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