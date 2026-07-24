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ИА Регнум

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Мирошник прокомментировал заявление Зеленского о наркотиках

Мирошник прокомментировал заявление Зеленского о наркотиках

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал 24 июля заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, в котором он опроверг информацию об употреблении наркотиков вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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