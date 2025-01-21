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«Иначе Путин придёт к каждому из вас!» – Зеленский требует от ЕС кратного увеличения расходов на киевский режим

«Иначе Путин придёт к каждому из вас!» – Зеленский требует от ЕС кратного увеличения расходов на киевский режим

Европа должна кратно увеличить расходы на армию, иначе Россия всех захватит. Об этом на экономическом форуме в Давосе заявила утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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