Путин иногда смотрит блогеров, которые «попадают в точку»

Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда смотрит публикации российских военных блогеров, посвященные специальной военной операции, и положительно оценивает работу тех, которые «попадают в точку».
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