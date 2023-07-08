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Украина уже в НАТО. Наша задача — выбить НАТО из Украины

Вступление Украины в НАТО уже фактически произошло. Все разговоры об официальном вступлении напоминают танцы с бубнами, которые призваны отвлекать внимание от сути происходящего.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
С такими темпами наступления ВС РФ  мы  ковыряться на Украине ещё  лет 5  будем.
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18 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Если это не дай Бог произойдёт , то Шойгу с ВВП сразу придётся застрелиться
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17 час.
Nazim Ярмагомедов
Янки империалисты не хотят получить от нас Русских  пи.....ей,но обязательно получат к лету сл.года,когда мы завершим СВО и выйдем к границам продажных  жидополяков!
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12 час.

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