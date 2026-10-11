Топ-7 мест, которые вы обязаны посетить в центральном Сочи, чтобы раскрыть его тайну притяжения Сочи – это не просто курорт, это калейдоскоп впечатлений, где каждый уголок дышит историей и наполнен уникальной атмосферой.
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Замечательный материал! Спасибо большое. Сам люблю Сочи ещё с середины 60-х годов, а последний раз был в 2024 году. Кошгда же проклятая войн закончится, как очень люблю туда ездить на своих автомобилях, коих сменил за это время с десяток. Раньше на Платановой аллеи,с угла была шашлычная, в которая была недалео от порта и горГАИ, там часто ели шашлык, который в те времена славился. Мноо чего можно расскать!