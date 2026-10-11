Топ-7 мест, которые вы обязаны посетить в центральном Сочи, чтобы раскрыть его тайну притяжения Сочи – это не просто курорт, это калейдоскоп впечатлений, где каждый уголок дышит историей и наполнен уникальной атмосферой.