Белые журавли взлетели в небо Петербурга: город скорбит о погибших в теракте

Петербург поддержал акцию «Журавли» в память о погибших во время чудовищного теракта в Красногорске. На медиафасадах, экранах города и в общественном транспорте накануне белые силуэты журавлей взмыли в небо.
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