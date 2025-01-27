«Быки» ждут поводов выйти выше 3000 пунктов по индексу МосБиржи

Российский фондовый рынок в предыдущий торговый день снова максимально приблизился к заветной цели 3000 пунктов по индексу МосБиржи, коснувшись отметки 2970 пунктов, но откатился и по итогам торгов рублевый индикатор подрос на 0,9% - до 2952,83 п.
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