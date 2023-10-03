Венгрия предложила ЕС вдвое сократить пакет помощи Украине

Венгрия предложила разделить на две части пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на 4 года, в Будапеште считают, что Киеву на данном этапе будет достаточно 25 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
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