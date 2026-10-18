Сергей Бабкин, полузащитник «Локомотива», избежал серьёзной травмы после столкновения с Валентином Пальцевым в матче против «Краснодара», который завершился со счётом 3:3.
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