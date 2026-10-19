Центральный Банк России объявил снижение курса юаня, доллара и евро к рублю на вторник. Курс юаня опустился на 10,81 копейки, доллара – на 76,73 копейки, а евро – на 48,71 копейки.
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