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  • Стэйси
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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
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    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

Брежнева сошлась с отцом своей старшей дочери? Вера: “Он ждал меня… Я вернулась”

Брежнева сошлась с отцом своей старшей дочери? Вера: “Он ждал меня… Я вернулась”

С тех пор как Вера Брежнева ушла от Константина Меладзе, ее личная жизнь стала окутана тайной. Недавно у публики возникло ощущение, что пара может спасти отношения, ведь продюсер в новой композиции “Зима так близко” исполнил очень трогательные слова о любви, в которых делится своими переживаниями относительно того, что любовь длится гораздо меньше, чем сама человеческая жизнь.

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