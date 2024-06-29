«Это бьет по самолюбию»: SHAMAN сделал признание о браке с женщиной на 13 лет старше

Музыкант рассказал, на чем на самом деле держатся его семейные отношения. SHAMAN с женой Еленой соцсетиИмя Ярослава Дронова, взявшего звучный псевдоним SHAMAN, стало известным после выхода двух его авторских композиций «Встанем» и «Я русский».
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