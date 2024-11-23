Минобороны РФ показало кадры уничтожения «Искандером» самолета МиГ-29 ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения истребителя МиГ-29 украинской армии.Как отметили в ведомстве, удар по боевому самолету был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии