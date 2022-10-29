Washington Post: ряд республиканцев против перевода Украине доходов с активов россиян

Некоторые конгрессмены-республиканцы выступают против упоминания в оборонном бюджете США положения, которое позволит переводить Украине доходы с конфискованного имущества граждан РФ, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Некоторые конгрессмены-республиканцы выступают против упоминания в оборонном бюджете США положения, которое позволит переводить Украине доходы с конфискованного имущества граждан РФ, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
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