Минобороны утвердило список заболеваний, препятствующих контрактной службе в период мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий перечень заболеваний, которые могут стать преградой для граждан в выполнении контрактной службы в период мобилизации, военного положения или военных действий.
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