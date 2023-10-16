Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Политическая падаль

Политическая падаль

Однажды в Афганистане я ехал в горячей пустыне и на чёрной раскалённой земле увидел дохлого ишака. Он пролежал на солнце, его бока страшно вздулись, из распухших губ вываливался синий язык.

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Комментарии
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Сергей Васильев
А грифы-то кто? Кто способен глотать эту либерастную тухлятину? Сам Проханов или Зюганов? Не очень удачная аллегория ...
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2 час.
Ольга Кожемякина
Грифы не глотают, а уничтожают и какая разница как! Главное падали будет меньше!
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2 час.
Ольга Кожемякина
Хоть в последние моменты своей подлой жизни этот пиндосовский жополиз протрезвел и осознал, что натворил. Видимо, страшно от этого ему стало и призвал он нашего спасителя.
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2 час.

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