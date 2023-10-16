Политическая падаль

Сергей Васильев А грифы-то кто? Кто способен глотать эту либерастную тухлятину? Сам Проханов или Зюганов? Не очень удачная аллегория ...

Ольга Кожемякина Грифы не глотают, а уничтожают и какая разница как! Главное падали будет меньше!