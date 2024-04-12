Дисплей с Aliexpress. Замена стекла на Xiaomi 13 Ultra)

Сегодня мы разберем флагман Xiaomi Series 13. Также объясняем, почему на Алиэкспресс нельзя купить дисплеи) Но как всегда сначала контекст) Мои подписчики уже знают, что я перезаписал обычные версии Xiaomi 13 Lite и Xiaomi 13.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии