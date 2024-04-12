Дисплей с Aliexpress. Замена стекла на Xiaomi 13 Ultra)

﻿﻿Сегодня мы разберем флагман Xiaomi Series 13. Также объясняем, почему на Алиэкспресс нельзя купить дисплеи) Но как всегда сначала контекст) Мои подписчики уже знают, что я перезаписал обычные версии Xiaomi 13 Lite и Xiaomi 13.