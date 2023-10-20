Ученые Лестера выяснили, что происходит в старости с людьми, которые быстро ходят

Никто не хочет страдать в старости от слабоумия или получить диагноз «рак». Но как защитить себя от этих страшных диагнозов? Ученые из Лестерского университета в Британии выяснили, какой способ на самом деле действенный и может защитить от болезней в старости.
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