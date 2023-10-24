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США направили в зону конфликта Израиля и ХАМАС эскадрилью F-16

США направили в зону конфликта Израиля и ХАМАС эскадрилью F-16

Эскадрилью истребителей F-16 направили в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке, чтобы укрепить позиции страны по «сдерживанию дальнейшей агрессии», сообщило Центральное командование США на своей странице в соцсетях.

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