Ротация ВСУ на Луганщине сорвана ударами «Града»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 26 января 2024 года Юлия СоколоваВ районе Серебрянского лесничества на территории ЛНР произошло важное военное событие.
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