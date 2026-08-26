Жители Кубани могут застраховать свое имущество от падения БПЛА. Какие детали должны быть указаны в договоре?Жители Краснодарского края могут застраховать имущество и транспорт от ущерба, нанесенного БПЛА и их обломками.
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