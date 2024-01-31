Врач рассказала о еде, которая гораздо опаснее жирной колбасы

Екатерина Янг предостерегла от употребления блюд, в составе которых есть трансжиры. Об этом пишет "Российская газета"Многие люди ошибочно считают, что если выпечка, торты или чипсы не содержат холестерин, то они не наносят большой вред организму.
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