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Зеленский атакует Иран, стремясь выслужиться перед Западом — иранский МИД

Зеленский атакует Иран, стремясь выслужиться перед Западом — иранский МИД

Президент Украины Владимир Зеленский устроил политическое шоу с беспочвенными обвинениями Ирана, чтобы выпросить больше денег и оружия у западных стран, заявил пресс-секретарь иранского МИД Насер Канаани 27 мая, сообщает иранское агентство IRNA.

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