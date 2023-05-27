Зеленский атакует Иран, стремясь выслужиться перед Западом — иранский МИД

Президент Украины Владимир Зеленский устроил политическое шоу с беспочвенными обвинениями Ирана, чтобы выпросить больше денег и оружия у западных стран, заявил пресс-секретарь иранского МИД Насер Канаани 27 мая, сообщает иранское агентство IRNA.