Под Новосибирском пьяный водитель сбил насмерть пешехода-ровесника

У дома №9 водитель сбил пешехода, который шёл по краю проезжей части по ходу движения автомобиля. «В результате происшествия мужчина-пешеход 1966 года рождения скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
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