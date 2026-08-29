Сделки «Челси», новый клуб Мораты и отъезд из России участника ЧМ. Трансферы и слухи дня

Леау едет к Батракову. А переход голкипера сборной Германии оформили… на правах аренды! И снова мы приходим к вам с новостями с летнего рынка! Главные трансферы и слухи за последние 24 часа – в нашем традиционном обзоре.
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