В Красноярском крае полицейские и общественники организовали для воспитанников Центра социальной реабилитации экскурсию в музей

В Шарыпово в рамках акции «Марафон добрых дел» полицейские и представители Общественного совета организовали для воспитанников Центра социальной реабилитации экскурсию в музей МО МВД России «Шарыповский» и Центр допризывной подготовки молодежи.
В Шарыпово в рамках акции «Марафон добрых дел» полицейские и представители Общественного совета организовали для воспитанников Центра социальной реабилитации экскурсию в музей МО МВД России «Шарыповский» и Центр допризывной подготовки молодежи.
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