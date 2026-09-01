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Каждый третий россиянин пытается изменить финансовые привычки партнёра

Каждый третий из наших сограждан пытается изменить финансовые привычки своего партнёра. Как пишет ТАСС со ссылкой аналитиков, чаще всего россияне хотят отучить вторую половину от импульсивных покупок - об этом заявили 29% опрошенных.

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