«Киев готовит хитрый финт с F-16»: ВКС России полностью готовы принять вызов с американскими истребителями: Карта боевых действий на Украине, к утру 24 июля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

АндрейБорков

Все это хорошо, но вот тут, вчера, паром в порту Кавказ, на Таманском берегу(Краснодарский край), в Керченском проливе, был атакован БПЛА УкРуины! Каким образом это могло произойти? Как такое могло получиться? Тем более, что один наш человек погиб, пятеро ранены. Путей у укропитекских БПЛА к месту атаки не так много. Первый - через Черное море, огибая Крым, то есть траектория достаточно сложная и ее длина достаточно большая. Правда есть подвариант, когда БПЛА запускаются с какого то плавсредства, которое находится в Черном море в нейтральных водах. Второй - эти БПЛА летели через весь Крым. Третий - через Российскую часть ЛНР и Азовское море. В любом варианте вырисовывается то, что не все хорошо у нас и с ПВО и с защитой Керченской переправы(от Крымского моста порт Кавказ в нескольких сот метров). То есть до момента атаки ни кто ни чего не видел и ни кто ни о чем не подозревал? Это уже не ХАЛАНОСТЬ и УПУЩЕНИЕ, это уже ИЗМЕНА РОДИНЕ и ВОИНСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!! Как можно не заметить летящие из УкРуины БПЛА при чем на такую дальнюю дистанцию? Что замечать не чем? Тогда где системы ПВО, где наблюдательные посты и т.п.? Что вообще происходит? То на Туапсе, НПЗ Туапсинский укруинские БПЛА нападают и поджигаю там нефтебазу, то по парому в Керченском проливе в порту Кавказ бьют и убивают нашего человека и ранят еще несколько! Как это называть кроме как ИЗМЕНОЙ РОДИНЕ? Когда это закончиться?