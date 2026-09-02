Когда этим летом цены на бензин в Италии достигли трехлетнего максимума, радикальный ультраправый деятель Роберто Ваначчи прервал свой пляжный отдых, чтобы возложить вину на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Названы три услов...
- «Реальная угроза»...
- Г После ударов по К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым