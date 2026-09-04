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Американский сверхзвуковой самолет кружит у границ Ирана в Оманском заливе

Американский сверхзвуковой самолет кружит у границ Ирана в Оманском заливе

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. Сверхзвуковой самолет Военно-воздушных сил США Northrop T-38C Talon совершает круговые полеты над нейтральными водами Оманского залива в непосредственной близости от границы иранского воздушного пространства.

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