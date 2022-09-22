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Вдова Шатунова сообщила об итогах конкурса на лучшую идею памятника артисту

Вдова Шатунова сообщила об итогах конкурса на лучшую идею памятника артисту

Вдова Юрия Шатунова Светлана в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала об итогах конкурса на лучшую идею монументального памятника музыканту, который установят на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве.

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