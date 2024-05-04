Певец Агутин выступил в Дубае

Заслуженный артист России Леонид Агутин неожиданно уехал в Дубай на майские каникулы. О том, что исполнитель дал концерт в местном отеле Jumeirah Beach Hotel, рассказала в Instagram телеведущая Виктория Лопырева.
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