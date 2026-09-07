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Пронедра

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Посол Алипов заявил о покупке Индией нефти у России ради развития экономики

Посол Алипов заявил о покупке Индией нефти у России ради развития экономики

Покупки российской нефти являются для Индии прежде всего инструментом обеспечения собственного экономического развития и энергетической безопасности, а не способом оказать поддержку Москве.

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