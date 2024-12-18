Новая эра в онкологии: старт клинических испытаний вакцины «ЭнтероМикс» Ирина Валькова18 декабря 2024 года в России начался отбор добровольцев для участия в первой фазе клинических испытаний вакцины против рака «ЭнтероМикс».
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