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Новая эра в онкологии: старт клинических испытаний вакцины «ЭнтероМикс»

Новая эра в онкологии: старт клинических испытаний вакцины «ЭнтероМикс»

Новая эра в онкологии: старт клинических испытаний вакцины «ЭнтероМикс» Ирина Валькова18 декабря 2024 года в России начался отбор добровольцев для участия в первой фазе клинических испытаний вакцины против рака «ЭнтероМикс».

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