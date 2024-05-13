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"Русские не уважают!" Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу

"Русские не уважают!" Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу

Пока Эмомали Рахмон вьется ужом около своего российского коллеги в надежде на то, что тот смилостивится и снимет ограничения на въезд в Россию его соотечественникам, таджики, успевшие обзавестись российским гражданством, навострили лыжи в европейские страны.

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Комментарии
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Галина
Валите, валите все до единого..... скатертью дорога и барабан на шею......
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15 час.
Галина Дьячина
Скатертью дорожка.. в Европу
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15 час.
сергей аксенов
Валите из России куда хотите, вам везде «будут рады»
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15 час.

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