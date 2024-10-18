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«Долгожданная цель»: уникальный удар «Искандеров» выбил важнейший для нужд ВСУ завод

«Долгожданная цель»: уникальный удар «Искандеров» выбил важнейший для нужд ВСУ завод

Фото: Александр Астафьев 52,1K прочтений 2 дня назад Информация о беспрецедентной атаке наших бойцов на Николаев и Одессу продолжает вызывать активные обсуждения в СМИ, среди блогеров и по обе стороны фронта.

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