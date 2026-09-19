«Трактор» подаст протест на судейство в матче с «Спартаком» в КХЛ

Ключевой момент произошел в третьем периоде при счете 1:2, когда «Трактор» забросил шайбу, однако после просмотра видеоматериалов в Центре видеоанализа КХЛ гол отменили из-за контакта защитника Андрея Светлакова с вратарем «Спартака» Артемом Загидулиным.