Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Солнечный удар возникает в результате прямого воздействия солнечных лучей на голову — поверхность головы перегревается, тепло проникает вглубь, повышается внутричерепное давление, нарушаются кровообращение и работа мозга.
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