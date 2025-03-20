Посол Дмитрий Соколан: «Молдаване в Японии — настоящие послы нашей страны»

Сообщество молдаван в Японии, хотя и не очень многочисленное, состоит из ценных людей, уважаемых в различных областях, утверждает чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Японии Дмитрий Соколан в интервью для Radio Moldova.
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