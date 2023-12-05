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Заявление депутата Госдумы о ликвидации 20% россиян не является экстремизмом – МВД

Заявление депутата Госдумы о ликвидации 20% россиян не является экстремизмом – МВД

Заявление депутата Госдумы от Забайкалья Андрея Гурулева об  уничтожении 20% россиян, по мнению силовых структур, не несет в себе признаки экстремизма, об этом сообщается в Telegram-канале «Петербургское «Яблоко».

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Комментарии
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Странник
Я не нашел что Ротмистров хотел застрелить Жукова. но нашел, что Ротмистров понес потери по причинам не связанным с Жуковым. Или вы этот факт взяли из мемуаров и воспоминаний, т.е. художественного вымысла? Как тут не вспомнишь Солженицына с ешл 140 млн уничтоженных.... Жуков был жесток, но можем ли мы судить о том времени- но сегодня. Всяк мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
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11 час.
Странник
опять мемуары не понятно о чем. про них уже говорили, что непонятно кто их написал.
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11 час.
С
Странник
но все равно, спасибо за информацию постараюсь поискать
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11 час.

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