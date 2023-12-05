Заявление депутата Госдумы о ликвидации 20% россиян не является экстремизмом – МВД

Странник

Я не нашел что Ротмистров хотел застрелить Жукова. но нашел, что Ротмистров понес потери по причинам не связанным с Жуковым. Или вы этот факт взяли из мемуаров и воспоминаний, т.е. художественного вымысла? Как тут не вспомнишь Солженицына с ешл 140 млн уничтоженных.... Жуков был жесток, но можем ли мы судить о том времени- но сегодня. Всяк мнит себя стратегом, видя бой со стороны.