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Нутрициолог Савельева объяснила, как справиться с тягой к сладкому

Нутрициолог Савельева объяснила, как справиться с тягой к сладкому

Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева рассказала, что постоянная тяга к сладкому и жирному может быть связана не с недостатком силы воли, а с физиологическими причинами и недостаточным объёмом еды.

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