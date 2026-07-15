Нутрициолог Савельева объяснила, как справиться с тягой к сладкому

Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева рассказала, что постоянная тяга к сладкому и жирному может быть связана не с недостатком силы воли, а с физиологическими причинами и недостаточным объёмом еды.
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