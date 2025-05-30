Сколько будет стоить бензин на заправках с 1 июня – как будут меняться цены летом Евгения КомароваС 1 июня цены на бензин начнут меняться на фоне летнего роста спроса, и уже представлены прогнозы, сколько будет стоить топливо на заправках.