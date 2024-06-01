Автомобиль пожилых супругов загорелся на трассе в Алматиснкой области

Загоревшееся авто потушили патрульные в Алматинской области, передаёт inАlmaty.kz. 30 мая при патрулировании автодороги Алматы – Оскемен полицейские Сейткали Бауберикулы и Ернар Сайланов увидели горящее авто.
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