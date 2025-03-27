Стал известен первый популярный зарубежный бренд, вернувшийся в Россию после «великого исхода» 2022 года

Итальянская компания Ariston Holding, хорошо известная в мире производством качественного оборудования для отопления, горячего водоснабжения и другой бытовой техники, вновь получила контроль над своим российским подразделением Ariston Thermo Rus.
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