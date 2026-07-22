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Фальков: Россия и Китай реализуют более тысячи совместных научных проектов

Фальков: Россия и Китай реализуют более тысячи совместных научных проектов

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Россия и КНР реализуют более тысячи двусторонних научных проектов. Об этом сообщил 22 июля министр науки и высшего образования РФ Игорь Фальков в рамках проекта "Добрые соседи", приуроченного к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.

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