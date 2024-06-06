Представлена оспортивленная Toyota Corolla FX

Представлена оспортивленная Toyota Corolla FXВо второй половине 80-х годов прошлого века название Corolla FX принадлежало компактным переднеприводным хэтчбекам, которые продавались во многих странах мира.
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