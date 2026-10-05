Wildberries направит автолавки в деревни

Wildberries запустила в Тверской области передвижной пункт выдачи заказов — автолавку. Как сообщила пресс-служба RWB, пилотный проект охватывает 12 деревень Краснохолмского округа, где нет стационарных пунктов маркетплейса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым