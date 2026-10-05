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Wildberries направит автолавки в деревни

Wildberries направит автолавки в деревни

Wildberries запустила в Тверской области передвижной пункт выдачи заказов — автолавку. Как сообщила пресс-служба RWB, пилотный проект охватывает 12 деревень Краснохолмского округа, где нет стационарных пунктов маркетплейса.

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